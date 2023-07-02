Мир 02 июля 2023, 18:55 Австралия первой в мире легализовала экстази для лечения депрессии Sky News Australia: Австралия разрешила экстази и псилоцибин для лечения депрессии и ПТСР Pxhere

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Австралия стала первой страной мира, легализовавшей использование психоактивных веществ в качестве препаратов для лечения. Об этом сообщил телеканал Sky News Australia, ссылаясь на Австралийское управление терапевтических товаров.

«Лицензированные психиатры могут назначать препараты, содержащие метилендиокси-метамфетамин [МДМА] или псилоцибин, при определенных состояниях психического здоровья с 1 июля 2023 года», — сказано в документе.

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Решение приняли из-за якобы отсутствия достаточного эффективных способов лечения этих расстройств. При этом в публикации уточнили, что применять подобные препараты можно будет только под наблюдением врачей.

Ранее канал Sky News сообщал, что во время изоляции был всплеск депрессии и беспокойства среди австралийской молодежи. Дети и подростки получили серьезный удар по психическому здоровью, беспрецедентное число людей обращалось за поддержкой. Кризис распространяется на все части Австралии и Нового Южного Уэльса.

«Люди обращаются в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели», — заявляли власти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам Верховной Рады с призывом легализовать лекарства на основе марихуаны. Он сказал, что производить такие препараты необходимо на территории страны, это поможет людям не терпеть «боль, стресс и травмы». Однако подобное решение — добьет украинцев, уверен экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.