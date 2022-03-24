Австралия ответила на вопрос о возможной высылке российского посла

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн не исключила, что российских дипломатов могут выслать из Канберры в качестве реакции на спецоперацию России на Украине. Однако она подчеркнула, что важно сохранить связи с РФ.

«Мы никогда не переставали искать дипломатическое решение [кризиса на Украине], и сохранять пути и возможности для такого диалога очень важно», — сказала Пейн в эфире радиостанции ABC.

Она отметила, что «высылка посла РФ по-прежнему остается реальным вариантом для правительства Австралии».

Министр добавила, что при обсуждении этого вопроса надо помнить о пользе прямых линий связи с правительством РФ, которые обеспечивает российское посольство.

Диппредставители России в Австралии заявили, что не в первый раз слышат высказывания о возможной высылке. Глава дипломатический миссии Алексей Павловский сказал ТАСС, что Австралии надо наконец определиться, необходим ли ей действительно канал коммуникации с РФ.