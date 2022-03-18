Австралия обвинила компанию Meta в обмане пользователей

Сотрудники государственной комиссии по защите конкуренции и прав потребителей Австралии заявили, что компания Meta сознательно публиковала вводящие в заблуждение рекламные объявления. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В комиссии отметили, что все дело в мошеннических роликах с предложениями инвестировать в криптовалюту. С помощью цитат знаменитостей и публикаций в СМИ преступники предлагали перейти пользователям по ссылке и предоставить личные данные. Затем с ними связывались и предлагали инвестировать деньги в биткоины.

Meta, по информации властей Австралии, якобы знала о виде мошенничества, связанного с рекламой, но не устранила эту проблему. В ближайшее время по этому делу пройдут первые слушания в Федеральном суде.