Мир 10 июля 2023, 15:51 Австралия на полгода разместит в Германии самолет E-7A Wedgetail Премьер-министр Альбанезе: Австралия на полгода разместит в ФРГ самолет E-7A Wedgetail Викимедиа

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Австралия планирует на полгода разместить в Германии свой самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail. Такое заявление сделал австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе, написал ТАСС.

«Сегодня я объявляю о новом шаге Австралии, направленном на обеспечение безопасности в Европе, — мы разместим в Германии самолет раннего оповещения E-7 Wedgetail», — сказал он во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Самолет был создан по заказу 1999 года Королевских ВВС Австралии и получил обозначение E-7A Wedgetai. Базовой моделью был Boeing 737-700. Всего создали 14 единиц техники, шесть самолетов эксплуатирует Австралия.

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