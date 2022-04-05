Австралия лишит россиян мехов, изделий из золота и вин

Австралийские власти введут ряд новых санкций против России, запретив поставку предметов роскоши. Рестрикции вступают в силу 7 апреля, сообщили в министерстве иностранных дел страны.

С этой даты в Россию запретят ввозить ювелирные изделия, золото, вина, транспортные средства, меха. Также в санкционный список попала парфюмерия, аксессуары, предметы искусства, кожа и многое другое

«Австралия запретит поставку, продажу, перевозки некоторых предметов роскоши прямым или непрямым образом в или для использования, или для выгоды России», — говорится в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

Россия анонсировала введение ответных мер против недружественных государств, в список которых входит Австралия. В перечне, помимо стран Евросоюза, оказались также Новая Зеландия, Великобритания, США, Канада и ряд других государств.