Австралия договорилась с G7 установить потолок цен на российскую нефть | 360°

Мир 04 ноября 2022, 12:07 Австралия договорилась с G7 установить потолок цен на российскую нефть Reuters: G7 и Австралия установят фиксированную максимальную ставку на нефть из России Pxhere

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Австралия и G7 договорились установить фиксированную максимальную ставку на российскую нефть вместо динамического коридора. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам источника, стороны «решили установить фиксированную предельную цену, которая будет регулярно пересматриваться, а не будет скидкой от индекса цен» на нефть. Они хотят таким образом повысить стабильность на мировом рынке нефти, упростить соблюдение требований и минимизировать нагрузку на участников рынка. Соответствующее решение могут принять в конце ноября.

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Как сказал источник, привязанный к индексу динамический коридор дает России рычаги влияния на рынок благодаря сокращению или увеличению объемов предлагаемой нефти. Это и не нравится странам-заговорщикам.

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Но и фиксированный потолок тоже имеет свои трудности. Так, регулярные ревизии потребуют большого количества встреч и совещаний, умножат бюрократию.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сказал, что если Запад успешно введет потолок цен на нефть из России, то далее он сможет применять этот механизм в отношении других интересующих его групп товаров. Это может создать опасный прецедент.