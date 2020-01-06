    06 января 2020, 09:14

    Австралия потратит около $1,4 млрд на восстановление после пожаров

    Андрей Иванов

    Правительство Австралии выделит порядка двух миллиардов австралийских долларов (около 1,4 миллиарда долларов США) на восстановление районов, которые пострадали от лесных пожаров.

    Как сообщил портал News.com.au со ссылкой на слова премьер-министра страны Скотта Моррисона, для восстановления лесного хозяйства и помощи фермерам создадут специальный фонд в размере 1,4 миллиарда долларов. Средства из него планируют выделять на протяжении двух лет.

    «Если потребуются дополнительные средства, мы их предоставим. Мы концентрируемся на стоимости восстановления жизни людей и не сосредоточены на финансовых затратах», — заявил Моррисон на пресс-конференции в Канберре.

    Лесные пожары полыхают на восточном побережье Австралии с 2019 года. Зеленые массивы продолжают гореть в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Стихийное бедствие уже уничтожило более 6,5 миллиона гектаров леса. Сгорели около двух тысяч жилых домов и трех тысяч административных и хозяйственных построек. При пожарах погибли 24 человека. Шесть человек пропали без вести.