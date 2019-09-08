Австралиец заплатил за пинту пива больше $100 тысяч

Английское пиво обошлось туристу из Австралии в баснословную сумму. За пинту пенного напитка ему пришлось заплатить около 100 тысяч австралийских долларов, причем с комиссией.

О самом дорогом пиве в мире журналист Питер Лалор написал в своем Twitter, постаравшись отнестись к ситуации с юмором.

«Видите это пиво? Это самое дорогое пиво в истории. Я заплатил за него 99,98 тысячи долларов в отеле Malmaison в Манчестере. Серьезно», — рассказал австралиец.

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Лалор ведет блог, где рассказывает о крикете и пиве. Именно поэтому он решил попробовать настоящего английского пива, которое должно было стоить всего около 5,5 фунтов стерлингов или около 6,76 долларов США.

Питер забыл надеть свои очки и не заметил ошибку, когда официант принес ему счет. После оплаты журналист получил сообщение на телефон, где говорилось, что за выпитую пинту с карты списали 99,98 тысячи долларов и 2,4 тысячи комиссии.

Перед Лалором извинился за ошибку менеджер отеля. Средства журналисту пообещали вернуть в течение девяти дней. Комиссию австралиец получил назад довольно быстро.