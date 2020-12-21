Австралиец тайно поменял фото по всему дому на портреты героев «Звездных войн»

Австралийский художник, который публикует свои работы под ником Scadam в Instagram (и mandal0re на Reddit), является большим поклонником «Звездных войн». Дома он тайком от жены поменял фотографии в рамках на героев франшизы, нарядив их в одежду викторианской эпохи.

Шутник рассказал BoredPanda, что его первой жертвой стал актер Сэмюэл Л. Джексон, сыгравший Мейса Винду в «Призрачной угрозе». Художник нарядил его в платье с рюшами и чепчик на голове. Самое смешное, что его жена ничего не заметила. Тогда Scadam решил продолжить.

«На создание этих портретов уходит в среднем около двух-трех часов. Я делаю их на своем iPhone с помощью Photoshop, и много работаю над слоями текстуры и освещением, чтобы они соответствовали исходным изображениям», — рассказал художник.

Его жене понадобилось восемь дней, чтобы заметить неладное. Она не самый большой поклонник «Звездных войн», но, тем не менее, она получила немало удовольствия от удавшейся шутки. Она разрешила мужу оставить его творческие работы в доме.