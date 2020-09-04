Австралиец сорвал джек-пот после 30 лет игры в лотерею. Он всегда указывал один набор чисел
Житель австралийского города Морнингтон постоянно вписывал в лотерейные билеты один и тот же набор чисел. Для выигрыша джек-пота в более чем 40 тысяч долларов ему понадобилось 30 лет. Об этом сообщило издание Upi.
СМИ не сообщили имя удачливого игрока. Сам он рассказал, что покупал лотерейные билеты каждую неделю, чтобы в субботу посмотреть розыгрыш. При этом каждый раз он указывал один набор чисел.
«В них не было ничего особенного. Я просто придерживался их, потому что привык к ним», — рассказал обладатель выигранного капитала.
Полученные средства он намерен потратить на погашение ипотеки, покупку новой машины и помощь своим детям. В планах у него также поездка в заграничное турне и досрочный выход на пенсию.
В конце июля житель Ирландии правильно угадал все номера в Национальной лотереи и получил за это почти 50 миллионов евро. Это стало рекордным выигрышем за всю историю страны.