  • Австралиец разбогател сразу после расставания с девушкой

    08 ноября 2019, 12:10

    Ольга Ситникова

    Австралиец из Мельбурна расстался с девушкой, а через несколько минут выиграл на скачках 800 тысяч австралийских долларов, сообщил «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.

    Житель австралийского Мельбурна по имени Кенни сделал ставку на лошадей на скачках на Мельбурнского кубка. В то же время его девушка решила расстаться с ним. Мужчина начал выяснять отношения, поэтому не сразу догадался, что его скакуны оказались первыми на финише. Это значило, что ставка, которую он сделал, сыграла.

    Когда девушка направилась к выходу из казино «Корона», где пара ставила на скачки, ее молодой человек решил проверить счет на своем аккаунте и увидел зачисленный за скачки выигрыш — 800 тысяч австралийских долларов. Это составляет чуть больше 550 тысяч американских долларов. Узнав о призовой сумме, девушка на некоторое время задержалась. Весь вечер пара провела вместе и Кенни смог угостить свою подругу разными напитками. Однако в итоге пара все равно разошлась.

    Победитель отметил, что на призовые деньги планирует приобрести жилье.