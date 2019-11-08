Австралиец разбогател сразу после расставания с девушкой

Житель австралийского Мельбурна по имени Кенни сделал ставку на лошадей на скачках на Мельбурнского кубка. В то же время его девушка решила расстаться с ним. Мужчина начал выяснять отношения, поэтому не сразу догадался, что его скакуны оказались первыми на финише. Это значило, что ставка, которую он сделал, сыграла.

Когда девушка направилась к выходу из казино «Корона», где пара ставила на скачки, ее молодой человек решил проверить счет на своем аккаунте и увидел зачисленный за скачки выигрыш — 800 тысяч австралийских долларов. Это составляет чуть больше 550 тысяч американских долларов. Узнав о призовой сумме, девушка на некоторое время задержалась. Весь вечер пара провела вместе и Кенни смог угостить свою подругу разными напитками. Однако в итоге пара все равно разошлась.

Победитель отметил, что на призовые деньги планирует приобрести жилье.