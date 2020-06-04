Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра страны

Моррисон рассказывал новой схеме строительства домов в Канберре. В это время владелец дома попросил покинуть участников пресс-конференции его газон, который он только недавно засеял.

Когда все ушли с газона, Моррисон спросил мужчину все ли в порядке и получил положительный ответ.