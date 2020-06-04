Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра страны
Житель Австралии попросил уйти с его участка премьер-министра Скотта Моррисона, который проводил там пресс-конференцию. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на Daily Mail.
Моррисон рассказывал новой схеме строительства домов в Канберре. В это время владелец дома попросил покинуть участников пресс-конференции его газон, который он только недавно засеял.
Когда все ушли с газона, Моррисон спросил мужчину все ли в порядке и получил положительный ответ.