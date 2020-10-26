Австралиек раздели догола в аэропорту Катара из-за младенца в туалете

Ребенка нашли в туалете аэропорта 2 октября. Чтобы удостоверится, что его не оставила кто-то из пассажирок рейса Qatar Airlines Доха — Сидней, 13 австралийских туристок заставили пройти медосмотр, а до этого раздели догола. Медики осмотрели женщин в автомобилях скорой помощи на темной автостоянке.

«У меня тряслись колени. Я боялась, что меня куда-то заберут. Почему они не объяснили нам, что происходит? Это было абсолютно ужасно. Я не могу представить, каково было этим бедным молодым девушкам», — рассказала Ким Миллс — одна из женщин, которых сняли с рейса. Она избежала медицинского осмотра из-за своего возраста — ей за 60 лет.

Власти Австралии потребовали от Катара разобраться в случившимся и установить все обстоятельства этой истории.