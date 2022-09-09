ЕС заявил, что россиян не исключат из санкционных списков | 360°

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Глава МИД Австрии Шалленберг: упрощенный визовый режим с Россией закончится 12 сентября

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Никто из попавших в черный список Евросоюза россиян не будет из него исключен. Об этом глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью газете Wiener Zeitung.

«Могу заверить, что Евросоюз един в этом вопросе, режим санкций не будет изменен. И действие санкций в отношении отдельных лиц также будет продлено без изменения списка», — сказал он.

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Дипломат отметил также, что договор об упрощенном визовом режиме между Россией и Союзом прекратит действие с 12 сентября.

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«Фактически может вступить в силу уже с понедельника», — добавил Шалленберг.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза временно отказались от идеи введения новых санкций против России. В ЕС опасаются, что Венгрия может заблокировать принятие очередного пакета ограничительных мер.

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