Мир 21 ноября 2023, 09:51 Авиаудары вывели из строя вышки связи в городе Газа Al Jazeera: в городе Газа из-за обстрелов ЦАХАЛ пропала телефонная связь Keystone Press Agency / Global Look Press

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На севере сектора Газа повредили вышли мобильных операторов. Жители города Газа остались без телефонной связи, сообщил телеканал Al Jazeera.

Корреспондент из зоны конфликта сообщил, что Армия обороны Израиля атаковала с воздуха вышки связи. После этого город Газа и север анклава остались без возможности поддерживать контакт по телефону.

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Сильные взрывы прогремели в районе больницы «Шухада аль-Акса» и в Аль-Фаллудже. С момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября и начала военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа погибли более 13 тысяч человек.

В течение нескольких дней из анклава эвакуировали десятки россиян — чуть меньше половины желающих уехать. Спецборт МЧС доставил их в Россию. Некоторых беженцев разместят в Калужской области. Российские спасатели отправили в сектор Газа несколько партий гуманитарной помощи. Самолет Ил-76 вылетел в Египет с 27 тоннами продовольствия и предметов первой необходимости.