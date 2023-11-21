21 ноября 2023, 09:51
Авиаудары вывели из строя вышки связи в городе Газа
Al Jazeera: в городе Газа из-за обстрелов ЦАХАЛ пропала телефонная связь
На севере сектора Газа повредили вышли мобильных операторов. Жители города Газа остались без телефонной связи, сообщил телеканал Al Jazeera.
Корреспондент из зоны конфликта сообщил, что Армия обороны Израиля атаковала с воздуха вышки связи. После этого город Газа и север анклава остались без возможности поддерживать контакт по телефону.
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Сильные взрывы прогремели в районе больницы «Шухада аль-Акса» и в Аль-Фаллудже. С момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября и начала военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа погибли более 13 тысяч человек.
В течение нескольких дней из анклава эвакуировали десятки россиян — чуть меньше половины желающих уехать. Спецборт МЧС доставил их в Россию. Некоторых беженцев разместят в Калужской области. Российские спасатели отправили в сектор Газа несколько партий гуманитарной помощи. Самолет Ил-76 вылетел в Египет с 27 тоннами продовольствия и предметов первой необходимости.
Конфликт Израиля и Палестины
Палестина
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