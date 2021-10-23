Авиаудар США уничтожил в Сирии одного из главарей «Аль-Каиды»

Американские вооруженные силы нанесли в окрестностях города Идлиб авиаудар, уничтоживший одного из лидеров террористической организации «Аль-Каида»*. Предварительно, цель была поражена. Пока нет информации о потерях среди гражданского населения.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, которого процитировало РИА «Новости».

«По предварительным оценкам, удар достиг своей цели. В настоящее время нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения», — сказал он.

Зарубежные СМИ сообщили, что автомобиль, где ехали трое боевиков, атаковал дрон.

По данным ANNA-news, ликвидирован полевой командир Абдулхамид Аль-Матара Аль-Махмуд. Удар нанес беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Дрон использовал новейший кинетический боеприпас R9X, специально созданный для минимизации случайных жертв. Он несет шесть лезвий, которые поражают противника без взрыва.

20 сентября Кирби сообщал об уничтожении еще трех боевиков «Аль-Каиды»* с помощью дрона. Вашингтон опасается, что этой террористической организации понадобится всего пару лет, чтобы набрать сил и вновь атаковать США.

* — террористическая организация, запрещенная в России.