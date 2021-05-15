Авиаудар Израиля уничтожил дом замглавы политбюро ХАМАС

Дом заместителя главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Халиля Аль-Хайи уничтожен в результате атаки израильского истребителя. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter. Военные приложили видео атаки.

На опубликованных кадрах видно, как пилот истребителя наводит мишень и выпускает ракету. В результате происходит крупный взрыв.

Военные заявили, что здание ХАМАС использовало для размещения вооружения, направленного против страны.

Противостояние Израиля и сектора Газа продолжается уже не первый день. Конфликт начался с принудительного выселения палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джаррах по решению суда.

Столкновения на улицах переросли в военное противостояние. С обеих сторон есть жертвы. Минувшей ночью ХАМАС выпустило более 200 ракет по Израилю. Половину из них перехватила система ПВО «Железный купол».

Сегодня же стало известно о ракетном ударе по высотному комплексу «Аль-Джаля» в секторе Газа. По утверждениям военных Израиля, там находился штаб военной разведки ХАМАС. Гражданских лиц заблаговременной предупредили о будущем ударе, дав время для эвакуации.