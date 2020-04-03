Авиационная группировка создана в России для доставки помощи в Сербию

Такое поручение дал ведомству Верховный главнокомандующий Владимир Путин. По данным министерства, «для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолето-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники».