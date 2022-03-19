Авиация ВКС России за день поразила 59 военных объектов Украины

Российской оперативно-тактической и армейской авиацией за день поражены 59 военных объектов Украины. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В числе пораженных украинских военных объектов были три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции. А также два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 51 место скопления боевой техники.

В общей сложности с начала спецоперации на Украине были уничтожены 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, 147 установки реактивной системы залпового огня, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники.

Конашенков ранее сообщил, что украинские националисты готовят во Львове серию терактов, которые направлены против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран. Эту информацию предоставил сдавшийся в плен сотрудник главного управления СБУ.