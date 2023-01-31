Мир 31 января 2023, 21:05 Авиация региональной группировки войск провела учения — Минобороны Белоруссии Минобороны Белоруссии: авиация региональной группировки войск провела учения РИА «Новости»

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Авиация региональной группировки войск провела летно-тактические учения. Летчики отработали уничтожение группировок, которые могут пройти через границу Союзного государства. Об этом в Telegram-канале Минобороны Белорусии сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

«Во время отработки практических действий авиации высокую слаженность продемонстрировали органы управления авиационных частей, а также белорусские и российские летчики, плечом к плечу успешно выполнившие все поставленные задачи», — заявил он.

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По словам Вольфовича, учения являются исключительно оборонительными. Они не были направлены против кого бы то ни было, но подтвердили курс страны на укрепление международной безопасности. Отработка маневров показала решимость региональной группировки войск защищать границы Союзного государства.

Как уточнил госсекретарь, во время учений летчики отработали действия при возможном пересечении границы незаконным вооруженным формированием, а также при проходе техники и создании ударных плацдармов у границы. Активная фаза совместных учений проходила 31 января на полигоне «Ружаны».