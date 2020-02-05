Авиасообщение между Россией и Китаем не закроют полностью
Министр транспорта Евгений Дитрих подчеркнул, что полного прекращения авиасообщения между Россией и Китаем не будет. Об этом сообщило ИА RNS.
«О том, что мы полностью закрываем авиасообщение с Китаем, вопрос на повестке дня не рассматривался. Модель, которая сейчас сформирована, она устраивает всех. Мы ориентируемся здесь на мнение наших коллег из Роспотребнадзора)», — пояснил Дитрих.
По словам главы министерства, сейчас поток из Китая концентрируется в Шереметьево.
«Других вариаций мы здесь не прорабатывали и, думаю, этого делать не будем», — заявил он.