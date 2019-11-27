Авиасообщение между Россией и Грузией отложили до 2020 из-за протестов
До этого времени из-за беспорядков, охвативших Грузию, не удастся восстановить перелеты из-за угрозы безопасности российских граждан. При этом Москва не хотела бы ставить отношения с Грузией в зависимость от внутриполитической ситуации.
Полиция задержала 28 митингующих в ТбилисиПодробнее
Массовые митинги проходят в Тбилиси из-за отсутствия избирательной реформы, которую не хочет проводить парламент.
Решения о перелетах Россия приняла в одностороннем порядке, при этом Грузия заверила, что будет рада возобновить рейсы между странами в любой момент.
Авиасообщение между странами было прекращено еще летом текущего года из-за масштабных антироссийских выступлений в Грузии. До Нового года его могли бы восстановить, однако сложная политическая ситуация в Тбилиси вынудила Россию отложить данное решение.