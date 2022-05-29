Казахстан летом увеличит число авиарейсов в Россию

Власти Казахстана в летний период увеличат число заграничных авиарейсов, в том числе в Россию, с 352 до 433 в неделю. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Комитета гражданской авиации страны.

В ведомстве пояснили, что восстановить и расширить сеть международных перевозок позволили улучшение эпидемической ситуации в Казахстане и ослабление карантинных ограничений по всему миру.

Количество рейсов в неделю вырастет с 352 до 433. Кроме того, с 81 до 99 увеличится число направлений. Появятся новые рейсы в Италию, Чехию и Грецию. Также увеличится количество полетов в Россию, Турцию, Грузию и Египет.