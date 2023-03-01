Мир 01 марта 2023, 17:31 Авиаперевозчиков ЕС возмутила возможность компаний Китая летать над Россией FT: компании ЕС пожаловались на преимущества перевозчиков КНР из-за полетов над Россией Unsplash

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Авиаперевозчики Европы недовольны тем, что компании Китая могут летать над Россией. По их мнению, это несправедливое преимущество, сообщила газета Financial Times.

По данным FT, европейские компании считают, что их дискриминируют, потому что они, в отличие от китайских перевозчиков, должны тратить много времени на облет территории России.

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«У китайских авиакомпаний есть несправедливое преимущество перед европейскими перевозчиками», — посетовал исполнительный директор Air France-KLM Бен Смит.

По его словам, сейчас время полета между Парижем и Сеулом выросло на три часа. В то же время компании КНР предлагают клиентам более короткие маршруты в Европу.

Его точку зрения разделил исполнительный директор перевозчика Finnair Топи Маннер. По его словам, рейсы между Хельсинки и Токио занимают теперь более 13 часов. А до того, как самолеты могли летать над Россией, дорога по этому маршруту занимала 9,5 часа.