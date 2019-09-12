Авиапассажирка смешала водку с таблетками и устроила дебош

Пассажирка авиакомпании Ryanair устроила безобразный дебош на борту самолета и была арестована. Оказалось, что 38-летняя Сиара Брэдшоу смешала водку, ликер и успокаивающие таблетки, чтобы не бояться лететь. Трусиха ничего не помнит.

Жительница знаменитого ирландского города Лимерик летела из Аликанте, Испания, в ирландский Эннис. Женщина боялась летать, и, чтобы заглушить панику, она перед полетом смешала себе коктейль из водки и ликера, которым запила пригоршню препаратов, которые используют, чтобы снять тревожность, вылечить бессонницу, а также при купировании панических и тревожных расстройств. Оборот этого лекарства в России ограничен.

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Через какое-то время коктейль начал действовать. К этому моменту Брэдшоу уже была на борту, а самолет поднялся в небо. Что привиделось пассажирке, никто и никогда не узнает, но, по словам экипажа, невменяемая женщина устроила дебош, бросалась на стюардесс и фактически поставила под угрозу безопасность попутчиков, сообщил сайт Independent.

В аэропорту Шаннон развеселую путешественницу арестовала полиция. Ее обвинили в пьянстве и оскорблении экипажа. Женщина свою вину осознала и заплатила наложенный на нее штраф в 447 фунтов стерлингов, но призналась, что совершенно не помнит, что ей почудилось на борту авиалайнера.