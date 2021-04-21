Авианосец США в Персидском заливе попал на видео

Иранские беспилотники заметили авианосец США в Персидском заливе. Снятое аппаратами видео опубликовало РИА «Новости» в Telegram.

О присутствии военного американского корабля в регионе сообщил Корпус стражей исламской революции.

Командование КСИР ранее заявило, что у него достаточно сил, чтобы нанести удар по любым военным объектам Соединенных Штатов в Персидском заливе и уничтожить их.

В начале апреля на борту иранского судна Saviz в Красном море произошел взрыв. СМИ писали, что корабль принадлежит Корпусу стражей исламской революции. США заявили, что не причастны к случившемуся.

В российском МИД уличили США в замалчивании планов по развертыванию новых ядерных вооружений. Вашингтон, считают в ведомстве, утаивает факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам РФ.