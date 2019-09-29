Авианосец «Рональд Рейган» окружили китайские корабли. Фото

«Мы требуем, чтобы США строго уважали проблемы безопасности стран региона и вносили позитивный вклад в мир и стабильность в Южно-Китайском море. Китайские военные будут выполнять свои обязанности и задачи и твердо защищать национальный суверенитет и безопасность», — подчеркнул пресс-секретарь министерства национальной обороны КНДР Рен Гоцян.

В Китае назвали главное оружие России против авианосцев США Подробнее

По словам представителя китайского оборонного ведомства, Вашингтон отправил этот авианосец с целью демонстрации военной силы США. Кроме того, американские военные поставили перед собой цель усилить милитаризацию Южно-Китайского моря, подчеркнул Гоцян.

США настаивают на своем праве «свободного судоходства» в регионе. Между тем Пекин никак не разрешит спор по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, где найдены залежи углеводородов. Среди заинтересованных сторон - Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.