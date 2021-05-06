Авиакомпания вернула клиенту потерянный кошелек с 45 тыс долларов во Вьетнаме

Один из пассажиров рейса Ханой — Дананг выронил на борту самолета бумажник с крупной суммой денег. Авиакомпания, выполнявшая рейс, вернула ему потерянную вещь. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на иностранные СМИ.

Отмечается, что бумажник с 45 тысячами долларами обнаружили уборщицы во время уборки самолета. Они отдали его в бюро находок, после чего авиакомпания нашла владельца и вернула ему кошелек вместе с деньгами и документами, которые были внутри. Мужчина написал в адрес уборщиц и бортпроводниц благодарственные письма.