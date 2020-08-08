Авиакомпания уточнила число жертв жесткой посадки Boeing в Индии

«Подтверждена гибель 18 человек, включая двух членов экипажа, после того как рейс IX 1344 Дубай — Каликут пролетел над взлетно-посадочной полосой при посадке в Международном аэропорту Каликут», — говорится в сообщении авиакомпании.

По данным местных властей, в больницах сейчас проходят лечение 149 пассажиров самолета. 22 из них находятся в тяжелом состоянии.

Boeing 737 авиакомпании Air India Express потерпел крушение вечером 7 августа в аэропорту индийского города Кожикоде (штат Керала). По предварительным данным, лайнер садился во время проливного дождя. На взлетно-посадочной полосе самолет занесло, он рухнул со склона и разломился на две части, пишет «Газета.ru».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.