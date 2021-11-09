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    09 ноября 2021, 23:19

    Авиакомпания Turkish Airlines отвергла обвинения в перевозке мигрантов в Белоруссию

    Дарья Бунякова

    Турецкая авиакомпания Turkish Airlines опровергла информацию о перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию. Перевозчик заверил, что выполняет международные правила полетов.

    Авиакомпания Turkish Airlines отвергла обвинения в перевозке мигрантов в Белоруссию

    «Компания учитывает все аспекты безопасности и соблюдает международные правила при выполнении полетов по всему миру. Информация в СМИ не соответствует действительности», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы авиакомпании.

    Ранее некоторые западные СМИ написали, что Turkish Airlines занимается перевозкой нелегалов в Белоруссию. За такие действия Евросоюз может объявить санкции против перевозчика.

    Власти Белоруссии обвиняют в создании миграционного кризиса. Об увеличении количества задержаний нелегалов на белорусской границе сообщали Польша, Литва и Латвия. При этом республика отвергает все обвинения в свой адрес.

    В связи с наплывом мигрантов президент Польши Анджей Дуда объявил режим чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. Сейчас на белорусско-польской границе находятся около двух тысяч иностранцев из стран Ближнего Востока и Африки.