Мир 22 июля 2023, 15:56 Авиакомпания Ryanair решила возобновить полеты на Украину до конца года Ирландский лоукостер Ryanair запланировал возобновить полеты на Украину до конца 2023 года Unsplash

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Ирландская авиакомпания Ryanair запланировала возобновить полеты на Украину до конца текущего 2023 года. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал исполнительный директор лоукостера Майкл О’Лири.

Речь идет о полетах во Львов и Киев. Авиаперевозчик рассмотрит два плана. Первый — возобновить полеты сразу после окончания конфликта. Второй — запланировать небольшое количество рейсов в конце текущего года, даже если боевые действия не закончатся.

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«Как только небо над Украиной будет вновь открыто для коммерческой авиации, Ryanair вернется, соединив основные аэропорты Украины с более чем 20 столицами ЕС», — пообещал О’Лири.

На первом этапе перезапуска авиаперевозчик намерен выполнять до 600 рейсов в неделю по 75 направлениям. Число маршрутов из Киева составит 50, из Львова и Одессы — по 25.

Полеты по низким тарифам, по мнению главы компании, станут лучшим способом инвестиций в «восстановление украинской авиации».

Также Ryanair хочет выполнять по три ежедневных рейса между Киевом и Львовом. Уже в первые 12 месяцев после начала работы компания хочет выйти на более чем пять миллионов пассажиров и нарастить поток до 10 миллионов человек в течение пяти лет.