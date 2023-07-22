22 июля 2023, 15:56
Авиакомпания Ryanair решила возобновить полеты на Украину до конца года
Ирландский лоукостер Ryanair запланировал возобновить полеты на Украину до конца 2023 года
Ирландская авиакомпания Ryanair запланировала возобновить полеты на Украину до конца текущего 2023 года. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал исполнительный директор лоукостера Майкл О’Лири.
Речь идет о полетах во Львов и Киев. Авиаперевозчик рассмотрит два плана. Первый — возобновить полеты сразу после окончания конфликта. Второй — запланировать небольшое количество рейсов в конце текущего года, даже если боевые действия не закончатся.
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«Как только небо над Украиной будет вновь открыто для коммерческой авиации, Ryanair вернется, соединив основные аэропорты Украины с более чем 20 столицами ЕС», — пообещал О’Лири.
На первом этапе перезапуска авиаперевозчик намерен выполнять до 600 рейсов в неделю по 75 направлениям. Число маршрутов из Киева составит 50, из Львова и Одессы — по 25.
Полеты по низким тарифам, по мнению главы компании, станут лучшим способом инвестиций в «восстановление украинской авиации».
Также Ryanair хочет выполнять по три ежедневных рейса между Киевом и Львовом. Уже в первые 12 месяцев после начала работы компания хочет выйти на более чем пять миллионов пассажиров и нарастить поток до 10 миллионов человек в течение пяти лет.
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