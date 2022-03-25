Авиакомпания «Россия» запустит рейсы из Сочи в Каир и Тель-Авив с 7 апреля

Авиакомпания «Россия» начнет выполнять рейсы в Каир и Тель-Авив из Сочи. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, перелеты начнутся 7 апреля.

«Авиакомпания „Россия“ готовится открыть рейсы в Каир и Тель-Авив с 7 апреля из Сочи», — говорится в сообщении авиакомпании.

Билеты можно будет приобрести на сайте «Аэрофлота».

Ранее вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines решила приостановить полеты в Россию. Речь идет о рейсах Ханой — Москва и Москва — Ханой.