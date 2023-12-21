Мир 21 декабря 2023, 00:00 Авиакомпания «Россия» скоро возобновит полеты в Пекин — «Аэрофлот» Компания «Россия» скоро получит необходимые разрешения и возобновит рейсы в КНР РИА «Новости»

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Представители «Аэрофлота» заявили, что авиакомпания «Россия» скоро получит все необходимые разрешения для полетов в Пекин. Об этом сообщило в своем Telegram-канале РИА «Новости».

«Сам же „Аэрофлот“ ведет переговоры с властями Китая о выполнении разовых рейсов до получения „Россией“ таких разрешений», — уточнило агентство.

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В настоящее время пассажиров перевозят рейсами авиакомпаний-партнеров. Им переоформляют билеты, дополнительная плата не взимается.

Ранее пекинский аэропорт Дасин отказался принимать и обслуживать рейсы авиакомпании «Россия». Представители перевозчика обратились в Минтранс за помощью в решении возникшей проблемы.

Также сообщили, что авиакомпания была вынуждена отменить ряд рейсов из Красноярска, Владивостока и Иркутска, так как не успела полностью выполнить дополнительные требования китайской стороны. Это была вынужденная мера. Помимо этого, отмечается, что «Россия» начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР для получения всех нужных разрешений еще этой весной.