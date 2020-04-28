Авиакомпания представила «антикоронавирусную» форму для стюардесс

Малайзийская авиакомпания AirAsia представила новую форму для своих стюардесс и бортпроводников. Она была разработана специально на время пандемии коронавируса.

Новые костюмы для индивидуальной защиты были разработаны в рамках сотрудничества с филиппинским модельером Пуэй Куинонесом (Puey Quinones), пишет Fox News. Снимки сотрудников в «антикоронавирусной» форме были опубликованы в Instagram Куинонеса.

На фотографиях запечатлены члены экипажа в красных комбинезонах с длинными рукавами. На каждом из них есть логотип перевозчика. Кроме комбинезона на бортпроводниках и стюардессах надеты защитные маски, капюшоны и перчатки. Одежда для сотрудников авиакомпании изготовлена из «дышащего, но прочного» материала, указано в материале.

Новая спецформа уже была опробована на вывозном рейсе из Таиланда на Филиппины. Однако пока остается неизвестным, станут ли защитные костюмы для сотрудников обязательными на всех рейсах AirAsia.