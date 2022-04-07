Авиакомпания Lufthansa сообщила об отказе от использования российского неба

Германская авиакомпания Lufthansa решила временно отказаться от использования воздушного пространства России. Причиной стала ситуация на Украине. Ограничения продлятся до 30 июня. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте перевозчика.

«Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 30 июня 2022 года из-за текущей нормативно-правовой ситуации. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в течение данного периода», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что все пострадавшие пассажиры будут проинформированы. Также уточняется, что на рейсах Lufthansa на Дальний Восток возможны краткосрочные изменения времени вылета и прибытия в связи с корректировкой расписания.

Также в компании объявили о продлении приостановки авиасообщения с Украиной — также до 30 июня.

«В настоящее время воздушное пространство над Украиной закрыто, полеты не осуществляются. <…> Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже», — говорится в сообщении компании.

О приостановке полетов на Украину авиакомпания Lufthansa сообщила 19 февраля. Причины такого решения в тот момент не назвали, но уточнили, что компания «постоянно следит за ситуацией».