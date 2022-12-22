22 декабря 2022, 01:08
Авиакомпания Lufthansa назвала Болгарию «частью России»
Послу Софии в США отказали в услуге для сына, потому что «Болгария является частью РФ»
Авиакомпания Lufthansa отказалась предоставить сопровождающего для помощи 12-летнему мальчику, который летел в Болгарию. Представители перевозчика объяснили это тем, что страна «является частью России». О происшествии с сыном посол Болгарии в США Георгий Панайотов сообщил в Facebook*.
Он написал, что посадил ребенка на рейс авиакомпании Lufthansa, который летел через Франкфурт в Софию. Панайторов заказал ему помощника, который должен был его встретить во Франкфурте и посадит в вылетающий в Болгарию самолет.
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«Услуга платная, авиакомпания ее подтвердила, но в день полета услугу помощи ребенку отменили. В компании объяснили причину: „Болгария — часть Российской Федерации“», — сообщил он.
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По словам дипломата, происшествие «потрепало ему нервы и травмировало ребенка». Мальчику помогли добраться до лайнера члены экипажа. Сейчас он находится на пути в Болгарию.
Ранее стало известно, что туристы из России застряли в Египте после того, как Турция, Иордания и Саудовская Аравия закрыли воздушное пространство для самолетов компании iFly.
*Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в России.
Болгария
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