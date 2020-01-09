Авиакомпания исключила ошибку экипажа в крушении Boeing-737 в Иране

«Имеем данные, что самолет набрал 2400 м высоты. Ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем», — указал на брифинге вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский.

Ранее сообщалось, что самолетом управлял опытный экипаж, среди которого был потомственный пилот Алексей Наумкин.

Украинский премьер-министр Алексей Гончарюк сообщил на своей странице в Fасеbооk, что Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям следовать через воздушное пространство Ирана и Ирака после недавней трагедии.

«Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО „Международные авиалинии Украины“. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний», — сообщил Гончарук.

По его словам, этот запрет вступит в силу с полночи 9 января 2020 года. Также начнется внеплановая проверка самолетов «Международных авиалиний Украины».

Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал в районе международного аэропорта в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Лайнер загорелся в воздухе почти сразу после вылета. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Украина собрала специальную комиссию, которая будет выяснять причины крушения. Предварительно указывается проблема с двигателями.