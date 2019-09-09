Авиакомпания Emirates запретила провоз дефектных MacBook Pro

СМИ: Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года Подробнее

Речь идет о тех устройствах, которые реализовывались с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Корпорация Apple тогда предупредила пользователей, что у определенного числа MacBook Pro данной серии аккумулятор может перегреваться и представлять угрозу пожарной безопасности.

«В качестве меры предосторожности путешественникам не будет разрешено проносить эти модели MacBook Pro на борт самолета или сдавать в багаж на рейсах Emirates, если аккумулятор не был заменен», — ссказано в заявлении авиакомпании.

Напомним, что 1 июля стало известно о том, что Apple тайно отозвала ноутбуки MacBook Air 2018 года выпуска. Решение об отзыве гаджетов было принято в связи с проблемами с материнскими платами, которая Apple предлагает заменить бесплатно.