Авиакомпания два года отправляла рейсы без пассажиров

Пакистанская авиакомпания Pakistan International Airlines (PIA) два года исправно отправляла запланированные рейсы. Оказалось, что некоторые направления были не востребованы и перевозчик отправлял пустые самолеты.

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Как пишет Geo News TV, речь идет о 46 регулярный рейсах авиакомпании из аэропорта Исламабад и еще 36 чартерных. Последние предназначались для паломников хаджа, но билеты на лайнеры никто так и не купил. В общей сложности за два года накопилось 82 рейса, которые улетали без пассажиров на борту.

За это время PIA потеряла прибыли на 180 миллионов рупий (более миллиона долларов). Национальная авиакомпания проинформировала власти страны об убытках, но расследования никто так и не начал.

Pakistan International Airlines является национальным перевозчиком Пакистана. Авиакомпания была основана в 1946 году и сейчас выполняет рейсы по 38 внутренним направлениям и 27 международным.