Авиакомпания «Белавиа» продлила запрет на рейсы в Россию

Белорусская авиакомпания «Белавия» не будет возобновлять рейсы в Россию до 30 сентября. В некоторые города запрет на полеты будет действовать по 24 октября.

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания „Белавиа“ продлевает приостановку выполнения полетов <…> во все пункты России по 30 сентября, Воронеж, Казань, Нижний Новгород — по 24 октября», — сообщила пресс-служба белорусского перевозчика.

В авиакомпании отметили, что решение о продлении запрета приняли из-за отсутствия разрешения на полеты с российской стороны. Кроме того, «Белавия» по 20 сентября не будет осуществлять рейсы в Ригу, по 14 сентября — в Ларнаку, а по 30 сентября — в Ашхабат. Еще самолеты не будут летать во все пункты Грузии по 30 сентября.

Международное сообщение было закрыто весной из-за ситуации с распространением коронавируса. После стабилизации обстановки страны начали возобновлять рейсы. Россия 3 сентября открыла авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Но для поездок в эти страны всем путешественникам необходимо сдать тест на коронавирус.