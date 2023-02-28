Мир 28 февраля 2023, 09:19 Авиакомпании увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином «Аврора» и Hainan Airlines с марта увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином РИА «Новости»

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Авиакомпании «Аврора» и Hainan Airlines увеличат частоту рейсов между Хабаровском и Харбином с марта. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» Юрий Кондратчик.

«Аврора» в середине января запустила прямые регулярные авиарейсы в Харбин из Хабаровска. С 10 января Hainan Airlines начала перевозки по этому же маршруту.

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«Пока что каждая авиакомпания выполняет в неделю по одному рейсу. Но с марта их количество удвоится», — отметил представитель аэропорта.

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По словам Кондратчика, со стороны пассажиров есть спрос на рейсы. Пока что в основном это деловые поездки.

«После начала выдачи виз Китая российским гражданам ждем восстановления традиционного туристического спроса. Ожидаем, что это станет возможно уже в ближайшее время», — добавил он.

Ранее Россия и Китай возобновили действие соглашения о безвизовых поездках для организованных групп туристов.