Мир 15 декабря 2023, 12:45 Авиакомпании попросили расширить перечень стран-поставщиков запчастей РБК: Росавиация согласовала расширение списка стран для ввоза авиазапчастей Alexander Chaplygin/Russian Look/globallookpress

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Авиакомпании предложили расширить список стран-поставщиков запчастей для перевозчиков. Росавиация изменения согласовала, сообщил РБК со ссылкой на источники в авиаотрасли.

В перечень государств, которые смогут поставлять запчасти для ремонта самолетов, могут войти Эфиопия, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Южная Корея и Пакистан. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта объяснила, что это поможет в обслуживании авиационной техники, в том числе двигателей.

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«При этом сама Росавиация с указанными новыми авиавластями не взаимодействовала», — указало издание.

В Росавиации и Минтрансе информацию официально не прокомментировали.

Российские авиакомпании с начала декабря столкнулись с множественными поломками самолетов во время выполнения рейсов. Одним из последних стал случай с Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, вылетевшим из Новосибирска в Москву, — у воздушного судна были неполадки с двигателем. Эксперты считают, что частые поломки российских самолетов происходят из-за сложного положения авиации после введения санкций.