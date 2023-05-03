03 мая 2023, 03:54
Авиакомпании Китая призвали обложить налогами за полеты над Россией
Air France призвала обложить налогами авиакомпании Китая за полеты над Россией
Авиакомпания Air France обратилась к правительству Франции с предложением ввести налоги для китайских перевозчиков из-за их перелетов над территорией России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Возможность китайских авиакомпаний летать над Российской Федерацией представители Air France назвали «несправедливым преимуществом».
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«Французское подразделение Air France-KLM заинтересовано в том, чтобы президент Эммануэль Макрон ввел налоги или другие меры, которые создадут аналогичную базу затрат между Air France и китайскими авиакомпаниями», — сказано в материале.
Недовольство таким положением дел высказали и другие европейские авиаперевозчики. Исполнительный директор компании Finnair Топи Маннер заявил, что рейсы между Хельсинки и Токио занимают теперь более 13 часов. Раньше время перелета составляло 9,5 часа. Время полета между Парижем и Сеулом выросло на три часа.
Авиаперевозчикам ЕС и США пришлось увеличить расходы на топливо после закрытия для них российского воздушного пространства. Россия закрыла небо для западных авиаперевозчиков в ответ на аналогичные действия ЕС и США. Итогом для них стало увеличение времени полетов в Азию, а также сильный рост цен на топливо.
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