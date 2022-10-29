Авиакомпании ЕС и США из-за облета России начали наращивать расходы на топливо | 360°

Мир 29 октября 2022, 17:30 Авиакомпании ЕС и США из-за облета России начали наращивать расходы на топливо Bloomberg: авиакомпании ЕС и США увеличили траты на топливо из-за облета России Unsplash

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Авиаперевозчикам ЕС и США пришлось увеличить расходы на топливо после закрытия для них российского воздушного пространства. При этом авиакомпании на Ближнем Востоке и в Индии, по данным Bloomberg, наоборот, нарастили преимущества перед своими европейскими и американскими конкурентами, сообщил РБК.

Россия закрыла небо для авиаперевозчиков из США и ЕС в ответ на аналогичные действия Запада. Итогом для них стало увеличение времени полетов в Азию, а также сильный рост цены на топливо. А это главная статья расходов в авиаотрасли.

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К примеру, Air France-KLM и другим европейским перевозчикам приходится облетать Россию через Монголию и Казахстан во время рейсов в Японию. Virgin Atlantic из Великобритании вообще решила отказаться летать в Гонконг. В качестве причины компания указала на закрытое для нее российское воздушное пространство. Air France теперь выполняет рейсы из Парижа до Токио за 14 часов, хотя раньше самым длительным был полет в Чили.

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Авиакомпании Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways, которые продолжают летать через Россию, получили преимущество перед конкурентами. Преимущества есть и у Air India, которой тоже не нужно облетать воздушное пространство РФ, потому что власти Индии не вводили подобных ограничений для российских авиакомпаний. Соответственно, никаких ответных против них тоже не принимали.

Что касается состояния российской авиаотрасли, то в 2025 году ее может ждать обновление. В коммерческую эксплуатацию должен поступить отечественный среднемагистральный самолет МС-21, сообщила НСН.