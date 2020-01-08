Крушение украинского лайнера в Тегеране на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке могут использовать в провокационных целях. Об этом во время беседы с «360» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Нельзя исключать, что это (крушение самолета в Тегеране — прим. ред.) будет использовано в самых грязных политических или провокационных целях. В любом случае это большая драма и трагедия для семей погибших. Нужно сделать все, чтобы помочь», — заявил Новиков. Собеседник отметил, что спекулировать этой авиакатастрофой могут из-за того, что ЧП наложилось на общую обстановку нарастания напряженности в отношениях между США и Ираном.

Новиков особо подчеркнул, что российские граждане воспринимают трагедию с украинским самолетом так же, как свою собственную. Это подчеркивает, что наши народы остаются братскими. Он также выразил соболезнования всем украинцам, а также родным и близким погибших.

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» упал сразу после вылета из тегеранского аэропорта в Киев утром 8 января. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Основной версией крушения называют возгорания двигателя.