Пассажирский самолет врезался в дом в США | 360°

Мир 22 октября 2022, 13:10 Пассажирский самолет врезался в дом в США Подъем: пассажирский самолет врезался в частный дом в США

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Пассажирский самолет врезался в частный дом в Нью-Гэмпшире при заходе на посадку. Кадры с места опубликовали в Telegram-канале «Подъем».

По данным издания, пункт назначения воздушного транспорта — аэродром — находился всего в километре от жилого квартала, в котором находился пострадавший дом.

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На кадрах видно, что на месте авиакатастрофы работают представители оперативных служб. На видеофрагменте также заметно сильное возгорание после крушения самолета.

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Журналисты рассказали, что находящиеся в строении люди не пострадали. Однако всем пассажирам самолета повезло гораздо меньше. По данным СМИ, они все не смогли пережить авиакатастрофу. Пока неизвестно, сколько человек было на борту воздушного транспорта. Также пока не уточняется тип самолета.

Ранее стало известно, что в штате Юта потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35. Об этом со ссылкой заявление 388-го авиационного крыла ВВС США рассказал RT.