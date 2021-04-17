Авиабомбу времен Второй мировой нашли в Версале

Французские саперы обезвредили в Версале британскую 250-килограммовую авиабомбу. Заряд боеприпаса, по информации газеты Le Parisien, состоял из почти 70 килограммов взрывчатки.

Бомба пролежала в земле практически 77 лет. Ее обнаружили 10 дней назад при строительных работах на железнодорожной станции Матло, которая расположенной на окраине города. Авиабомба находилась всего в нескольких метрах от создаваемого центра по техническому обслуживанию составов.

В нескольких сотнях метров от этого места располагается здание летней резиденции президента Франции — особняк «Лантерн», немного дальше — Версальский дворец.

Бомба, как считают эксперты, была сброшена британской авиацией 4 июня 1944 года, за два дня до начала крупной операции союзных войск по высадке в Нормандии. Целью бомбардировки было разрушить железнодорожную станцию и ее запасные пути, чтобы через нее не началась переброска дополнительных сил германских войск к нормандскому побережью.

Нередки случаи, когда люди случайно находят старые боеприпасы. Чаще всего это происходит во время строительства или же на дачных участках, когда жители вскапывают землю. Так, житель Ленобласти попытался вскрыть найденные снаряды времен Второй мировой войны. Они сдетонировали, а мужчина получил травмы. Директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов объяснил «360», что если вы по случайности нашли боеприпасы, то вместо того, чтобы их трогать, лучше позвонить в полицию или МЧС.