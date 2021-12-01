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    01 декабря 2021, 15:53

    Авиабомба взорвалась в Мюнхене

    Deutsche Welle: авиабомба времен Второй мировой войны взорвалась в Мюнхене

    Юлия Булыгина

    На строительной площадке Deutsche Bahn произошел взрыв. Это место находится рядом с оживленным железнодорожным вокзалом. СМИ пишут, что сдетонировала авиабомба времен Второй мировой войны.

    Авиабомба взорвалась в Мюнхене

    CNN уточнил, что взрыв произошел во время строительных работ возле станции Доннерсбергербрюке. Издание со ссылкой на правоохранителей уточнило, что пострадали три человека. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и экстренные службы.

    «На данный момент нет доказательств уголовных преступлений. Согласно первоначальным данным, у нас есть трое раненых, опасная зона в значительной степени оцеплена, а движение поездов заблокировано на главном маршруте», — процитировало издание слова представителя полиции Мюнхена Петера Вертманна.

    При этом точная причина взрыва пока не ясна. По данным Deutsche Welle, причиной взрыва стала сдетонировавшая авиабомба времен Второй мировой войны.