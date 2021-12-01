Авиабомба взорвалась в Мюнхене

На строительной площадке Deutsche Bahn произошел взрыв. Это место находится рядом с оживленным железнодорожным вокзалом. СМИ пишут, что сдетонировала авиабомба времен Второй мировой войны.

CNN уточнил, что взрыв произошел во время строительных работ возле станции Доннерсбергербрюке. Издание со ссылкой на правоохранителей уточнило, что пострадали три человека. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и экстренные службы.

«На данный момент нет доказательств уголовных преступлений. Согласно первоначальным данным, у нас есть трое раненых, опасная зона в значительной степени оцеплена, а движение поездов заблокировано на главном маршруте», — процитировало издание слова представителя полиции Мюнхена Петера Вертманна.

При этом точная причина взрыва пока не ясна. По данным Deutsche Welle, причиной взрыва стала сдетонировавшая авиабомба времен Второй мировой войны.