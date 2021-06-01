Авиабойкот Белоруссии стал угрозой для экологии в Европе

Бойкотирование воздушного пространства Белоруссии привело к тому, что самолеты, следующие в обход республики, резко нарастили выбросы углекислого газа. По оценке Eurocontrol, из-за изменения маршрутов лайнеры ежедневно сжигают около 79 тысяч килограммов топлива. Об этом сообщил сайт Euroactiv.

Авиабойкот Белоруссии привел к тому, что самолеты, следующие по обходным путям, являются причиной дополнительных 250 килограммов выбросов углекислого газа в день. А выброс оксидов азота и загрязняющих веществ, которые могут привести к смогу и кислотным дождям, ежедневно увеличивается на 1,2 тысячи килограммов.

Согласно данным Eurocontrol, европейским авиакомпаниям теперь приходится пролетать на 74 километра больше, чтобы соблюдать санкции против Белоруссии. А до запрета полетов республику каждый день пересекали около 300 пассажирских лайнеров, из которых около 100 выполнялись перевозчиками из ЕС или Британии.

Ряд европейских стран запретили своим авиакомпаниям совершать полеты в небе над Белоруссией и принимать у себя белорусские рейсы после того, как 23 мая в Минске экстренно посадили самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс. Причиной стало сообщение о бомбе на борту, которое не подтвердилось.