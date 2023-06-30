Мир 30 июня 2023, 07:51 Авиабазу Аль-Харруба в Ливии атаковали неизвестные БПЛА AFP: неизвестные беспилотники ударили по авиабазе Аль-Харруба в Ливии с ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Беспилотники в ночь на 30 июня атаковали в Ливии авиабазу Аль-Харруба. На ней могли находиться бойцы российской ЧВК «Вагнер», сообщило Agence France Presse.

Источник агентства сообщил, что удар нанесли по авиабазе на востоке Ливии в 150 километрах юго-восточней от города Бенгази. По его словам, Аль-Харруба атаковали неопознанные беспилотники. Собеседник агентства заявил, что в числе прочих там могли находиться бойцы ЧВК «Вагнер».

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